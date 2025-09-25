Новую учетную норму жилой площади утвердили в Иркутске

На 14-м очередном заседании думы города Иркутска, прошедшем 25 сентября под председательством Евгения Стекачева, было принято важное решение по изменению учетной нормы жилой площади. Новый норматив установлен на уровне 12 квадратных метров на человека, что позволит более эффективно распределять муниципальное жилье среди нуждающихся граждан. Об этом КП-Иркутск сообщает Дума Иркутска.
Утверждение новой учетной нормы направлено на обеспечение жильем наиболее уязвимых категорий жителей Иркутска, включая малоимущие семьи и пенсионеров. Евгений Стекачев отметил, что эти изменения приведут муниципальный правовой акт в соответствие с федеральным законодательством и будут способствовать более справедливому распределению социальных квартир.
По состоянию на 21 июля 2025 года на учете в администрации города находятся 8337 семей, и те, кто уже состоит на учете, сохраняют право на получение муниципального жилья, несмотря на новые нормы.