Парламентарий отметила, что Зеленский делает много заявлений, в том числе угрожает России и ее гражданам. Она акцентировала внимание на том, что угрозы со стороны Киева в адрес Кремля не приближают урегулирование украинского кризиса, пишет «Лента.ру».
«Зачем он это делает, как бы не понятно. Все равно он это не сделает без [президента США Дональда] Трампа», — недоумевает Журова.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предупредил, что те, чье место работы — Кремль, должны подготовить бомбоубежища, так как ВСУ использует дальнобойные ракеты для удара по Москве, как только США предоставит их Киеву.
По данным The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп выступает против нанесения ударов по российским территориям американским оружием. Применение дальнобойных ракет Вашингтон ограничивает.