Госдума одобрила проект о квотах для трудоустройства инвалидов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить возможности трудоустройства инвалидов, в частности, устанавливать квоту для приема на работу инвалидов во всех видах обособленных подразделений работодателей.
В настоящее время квоты для приема на работу инвалидов устанавливаются только для филиалов и представительств работодателей. В то же время многие компании имеют обособленные подразделения, которые формально не считаются филиалами или представительствами и не вносятся в единый реестр юридических лиц.
Такие подразделения работают по всей стране, имеют штат сотрудников и принимают на работу граждан, но квота для трудоустройства инвалидов на них не распространяется. В результате существенно сокращаются возможности трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.
В пояснительной записке к проекту авторы привели данные 2024 года, согласно которым в России насчитывается почти 49 тысяч обособленных подразделений. Отмечается, что более 30% этих сотрудников работают в шести российских регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской области, а также в ХМАО и ЯНАО.
Законопроектом предлагается предоставить регионам право устанавливать квоту для приема на работу инвалидов во всех видах обособленных подразделений, на территориях которых они расположены.
В беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что поддержка социально уязвимых слоев населения — это не только выплаты и льготы, но и создание реальных возможностей для самореализации.
По его словам, данная инициатива позволит трудоустроить тех, кто по состоянию здоровья не может работать по ранее полученной профессии и нуждается в получении новой квалификации.
«Это вопрос не просто формального исполнения квот, а создания инклюзивной экономики, где каждый человек, несмотря на ограничения здоровья, может найти свое место. Уточнение категорий лиц, имеющих право на поддержку, — логичный шаг в развитии социального законодательства», — добавил политик.
Чаплин уточнил, что проект сохраняет региональную специфику: субъекты РФ сами смогут определять необходимость и размер квоты с учетом ситуации на местных рынках труда, что исключит избыточную нагрузку на бизнес и обеспечит сбалансированность.
«Мы обязаны создавать все условия, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя востребованными и имели уверенность в завтрашнем дне — и этот закон важная часть такой работы», — подытожил депутат. −0-