В Омск с внезапным визитом прибыл Герман Греф

Глава одной из самых распространенных в России банковской структуры принял участие в открытии практической школы — совместного проекта банка и правительства Омской области.
«Сегодня мы открываем здесь. Омск исторически имел звание интеллектуального центра Сибири. Запуск кампуса “Школы 21” по значимости не менее важное событие, как когда-то открытие университета в Омске», — пафосно заявил председатель правления Сбербанка.
Также банковский топ-чиновник рассказал о несколько странных в привычном понимании методах обучения в новом образовательном центре, который открылся сегодня на улице Ленина. Здесь не предусмотрены лекции, а есть лишь задачи и дедлайны. Студентам придется общаться, задавать вопросы и совместно работать над проектами. Целью же появления этой образовательной площадки, названы получение молодыми омичами возможностей для освоения цифровых профессий и востребованных компетенций.