В Омск с внезапным визитом прибыл Герман Греф

Также банковский топ-чиновник рассказал о несколько странных в привычном понимании методах обучения в новом образовательном центре, который открылся сегодня на улице Ленина. Здесь не предусмотрены лекции, а есть лишь задачи и дедлайны. Студентам придется общаться, задавать вопросы и совместно работать над проектами. Целью же появления этой образовательной площадки, названы получение молодыми омичами возможностей для освоения цифровых профессий и востребованных компетенций.