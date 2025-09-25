Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сирены завоют в Волгоградской области первого октября

Жителей региона просят не беспокоится — проверка носит учебный характер.

Состояние систем оповещения населения протестируют первого октября на территории всей Волгоградской области. Об этом рассказали в администрации города Волжского.

Автоматика приведет системы оповещения в рабочее состояние с 10:00 до 11:00. Из динамиков прозвучит сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие!».

В мэрии просят не беспокоится — проверка носит учебный характер.

«Если вы не услышали сигналов в обозначенное время — обязательно сообщите об этом в администрацию муниципалитета по месту жительства», — добавили в пресс-службе города.