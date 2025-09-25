Сирены завоют в Волгоградской области первого октября

Состояние систем оповещения населения протестируют первого октября на территории всей Волгоградской области. Об этом рассказали в администрации города Волжского.
Автоматика приведет системы оповещения в рабочее состояние с 10:00 до 11:00. Из динамиков прозвучит сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие!».
В мэрии просят не беспокоится — проверка носит учебный характер.
«Если вы не услышали сигналов в обозначенное время — обязательно сообщите об этом в администрацию муниципалитета по месту жительства», — добавили в пресс-службе города.