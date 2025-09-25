За неделю в Башкирии вскочили цены на помидоры, куриные яйца и хлеб

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 15 по 22 сентября помидоры подорожали на 12,89%. На этой неделе их средняя цена составила 124,84 рубля. Также жителям республики на 5,78% больше придется отдать за куриные яйца (средняя цена — 56,83 рублей) и на 1,51% за хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (108,07 рубля).