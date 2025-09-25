Косачев призвал закрепить защиту семьи на международном уровне

По его словам, не так давно весь мир стал свидетелем убийства Чарльза Кирка, чью смерть уже сравнивают с гибелью Мартина Лютера Кинга. «Мы видели, что похороны Кирка стали своего рода манифестацией здравомыслящей части Америки, но это то, что произошло буквально здесь и сейчас. А событий такого масштаба, конечно же, гораздо больше, и они носят, к сожалению, все более регулярный и системный характер», — отметил политик.