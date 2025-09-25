Сигареты дорожают в Беларуси с 1 октября

Сигареты подорожают в Беларуси с 1 октября. Подробнее об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам.
Так, с 1 октября повысятся цены на определенные марки сигарет.
Например, подорожают сигареты Гродненской табачной фабрики «Неман» марки Dove — Click Purple Moon и Click Tropical Sun. Их стоимость увеличится на 10 копеек.
В «Табак-Инвесте» повышают цены на сигареты «Корона стиль» на 15 копеек, а также на марку «Корона голубая Super Slims» — на 35 копеек.
Напомним, у белорусских производителей и импортеров сигарет есть возможность каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
