В Новороссийске открылся центр доказательной психотерапии

Центр доказательной психотерапии открылся в Новороссийске Краснодарского края. Создание новых медицинских учреждений отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в городской администрации.
«Психические расстройства распространены во всем мире и связаны с высокими показателями бремени болезней, а также социальными явлениями. На современном этапе психологическая помощь требуется многим людям, например, остро в ней нуждаются военнослужащие с посттравматическим стрессовым расстройством, члены их семей, родители с перинатальной потерей и многие другие. Зачастую даже сильные люди не справляются с высоким темпом жизни, эмоциональными нагрузками и ответственностью. Наша задача — помочь им обрести душевное равновесие», — сказала основатель и директор АНО «Центр доказательной психотерапии» Анастасия Фомина.
В центре жители города могут получить рекомендации по самореализации, выстраиванию отношений с партнерами, налаживаю коммуникации с детьми, чье поведение отклоняется от общепринятых норм. Также там специалисты консультируют родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Эксперты проводят групповые, семейные тренинги, игры, направленные на преодоление конфликтов в семье, трудностей в самоопределении.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.