В Новороссийске открылся центр доказательной психотерапии

«Психические расстройства распространены во всем мире и связаны с высокими показателями бремени болезней, а также социальными явлениями. На современном этапе психологическая помощь требуется многим людям, например, остро в ней нуждаются военнослужащие с посттравматическим стрессовым расстройством, члены их семей, родители с перинатальной потерей и многие другие. Зачастую даже сильные люди не справляются с высоким темпом жизни, эмоциональными нагрузками и ответственностью. Наша задача — помочь им обрести душевное равновесие», — сказала основатель и директор АНО «Центр доказательной психотерапии» Анастасия Фомина.