В Дмитровском округе Подмосковья высадили почти 2 тысячи елей

Почти 2 тысячи елей высадили на территории Костинского участкового лесничества в Дмитровском округе Подмосковья при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В акции «День в лесу» приняли участие волонтеры, местные жители, сотрудники Дмитровского филиала «Мособллес», а также представители администрации Дмитровского муниципального округа — всего свыше 50 человек. Они высадили ели на площади 1,2 гектара.
«Леса — это легкие региона, и наша общая задача — сохранять и приумножать это богатство. Акция “День в лесу” — это прекрасный пример того, как важен вклад каждого. Спасибо всем, кто объединился для созидательной работы на благо нашей малой родины», — сказал врио главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.