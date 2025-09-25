В Дмитровском округе Подмосковья высадили почти 2 тысячи елей

«Леса — это легкие региона, и наша общая задача — сохранять и приумножать это богатство. Акция “День в лесу” — это прекрасный пример того, как важен вклад каждого. Спасибо всем, кто объединился для созидательной работы на благо нашей малой родины», — сказал врио главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.