Согреют все конечности: в Омске создали уникальный трикотаж с микрокапсулами

Уникальный медицинский трикотаж со встроенными микрокапсулами, которые умеют поддерживать комфортную температуру конечностей, разработал студент одного из омских вузов.
Омский студент Даниил Силантьев добавил стандартному медицинскому трикотажу новые свойства — структура разработанного им материала будет содержать парафиновые микрокапсулы, которые смогут поддерживать комфортную температуру конечностей.
«Я вырос в семье врача — доктора медицинских наук, и с раннего возраста оказался погружен в мир медицины. Первые шаги в предпринимательстве я сделал в семейном ортопедическом салоне, где получил ценный практический опыт. Со временем мне захотелось реализовать собственный проект и найти направление, в котором можно было бы принести реальную пользу и изменить подход к продукту. Так я пришел к идее создания медицинского трикотажа: на мой взгляд, именно эта ниша особенно нуждалась в модернизации и новом подходе», — цитирует слова изобретателя пресс-служба ОмГТУ.
Материал уже прошел проверку на аллергены и токсичность. Исследователи выяснили, что он является абсолютно безопасным для человека. Сейчас проект находится на этапе подписания договора, а в ближайших практических планах Даниила Силантьева — сделать пробную партию и провести испытания в омских частных клиниках.