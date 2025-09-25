Согреют все конечности: в Омске создали уникальный трикотаж с микрокапсулами

«Я вырос в семье врача — доктора медицинских наук, и с раннего возраста оказался погружен в мир медицины. Первые шаги в предпринимательстве я сделал в семейном ортопедическом салоне, где получил ценный практический опыт. Со временем мне захотелось реализовать собственный проект и найти направление, в котором можно было бы принести реальную пользу и изменить подход к продукту. Так я пришел к идее создания медицинского трикотажа: на мой взгляд, именно эта ниша особенно нуждалась в модернизации и новом подходе», — цитирует слова изобретателя пресс-служба ОмГТУ.