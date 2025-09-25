Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение возле стадиона «Факел» запретят 28 сентября в Воронеже

Ограничения введут в связи с очередной игрой «огнеопасных».

Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Уже с 18 часов субботы, 27 сентября, власти запретят парковаться на участке улицы Домостроителей — от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой, и на отрезке улицы Маршака — от Домостроителей до Героев Сибиряков. Ограничения продлятся до 21 часа воскресенья.

Кроме того, с 13 часов до 21:00 в последний день недели, 28 сентября, воронежцы не смогут проехать по отрезку от дома № 18А по улице Маршака до перекрестка с Домостроителей. Разумеется, скорректируют пути следования общественного транспорта. Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам: