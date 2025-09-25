Ричмонд
Разработано ПО с искусственным интеллектом для оценки лесов по снимкам с БПЛА

Комплекс автоматически обрабатывает снимки, создает векторные карты расположения деревьев и формирует отчеты о породном составе и запасах древесины.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. ГК «Геоскан» разработала программный комплекс «Бор» с искусственным интеллектом для таксации лесов по аэрофотоснимкам с беспилотников, сообщил ТАСС руководитель отдела разработки ПО ГК «Геоскан» Арсений Афанасенко.

«Работа нейросетей в комплексе с БАС дает точность, сравнимую по качеству с результатом сплошного перечета и соответствующую требованиям Лесоустроительной инструкции. При этом не нужно тратить время на пешее прохождение часто труднодоступных участков и ручную обработку данных. “Бор” станет эффективным инструментом для управления лесным хозяйством и для освоения новых территорий», — рассказал он.

С помощью нейросетей ПО проводит автоматическую сегментацию лесных угодий, определяет сухостой и границы крон деревьев, классифицирует их по породному составу и рассчитывает таксационные характеристики выдела.

Комплекс автоматически обрабатывает снимки, создает векторные карты расположения деревьев и формирует отчеты о породном составе и запасах древесины. При наличии в границах выдела ранее неизвестных нейросети пород программа может «вслепую» классифицировать деревья методами машинного обучения. Группы похожих деревьев объединяются в слои, а породу назначает оператор.

Программный комплекс «Бор» прошел успешное тестирование в пилотном проекте по определению характеристик лесов на юге острова Сахалин. Сравнение данных аэрофотосъемки с данными лесоустройства показало, что результаты находятся в пределах допустимой погрешности.

