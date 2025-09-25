Нобелевский лауреат расскажет об изменении климата на фестивале «Наука 0+»

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг выступит с лекцией о борьбе с изменением климата на Земле на фестивале «Наука 0+», который пройдет в Москве 10−12 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
Ученый возглавляет Международный комитет по присуждению премии «Глобальная энергия», является советником председателя Группы лидеров и экспертов высокого уровня по проблемам воды и стихийным бедствиям при Генеральном секретаре ООН, а также членом Межправительственной группы экспертов по изменению климата, удостоенной Нобелевской премии мира в 2007 году.
«С лекцией о борьбе с изменением климата выступит лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг», — сказали ТАСС в дирекции проекта «Наука 0+», отметив, что ученый традиционно оказывает поддержку организации научно-популярного события.
О квантовом интернете на площадке фестиваля в Фундаментальной библиотеке МГУ расскажет научный сотрудник Пекинской академии квантовой информатики Чжоу Лай. Среди ученых, которые подготовили выступления на тему современных технологий и научных открытий, — академик РАН, и.о. декана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Юлия Горбунова, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой нанофотоники физического факультета МГУ Андрей Федянин, а также член-корреспондент РАН, заместитель директора Института космических исследований РАН Александр Лутовинов, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Александр Осадчиев и другие.
«Каждая лекция является событием, охватывает весь спектр задач, стоящих перед отдельной наукой, а в совокупности рисует картину развития современного научного знания. Фестиваль науки объединяет ученых, работающих в самых разных сферах исследований. В “Золотом лектории” представлены самые яркие “звезды” научного мира. Выступления по естественным и гуманитарным дисциплинам будут отражать важнейшие темы с переднего края науки, обязательно вызовут интерес как профессионалов, так и всех, кого интересует как наука определяет наш сегодняшний и завтрашний день», — отметил сопредседатель оргкомитета фестиваля «Наука 0+», ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба проекта.
О фестивале.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В столице его организаторами выступают Минобрнауки РФ и правительство Москвы при поддержке МГУ и РАН. Юбилейный, 20-й по счету фестиваль «Наука 0+» пройдет здесь 10−12 октября и будет включать интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы.
Генеральные партнеры события — ГК «Фармэко» и «Эн+». Интеллектуальный партнер — госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — Сбер. Организационные партнеры — Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства «В центре науки».
ТАСС — генеральный информационный партнер события.