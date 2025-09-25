Нобелевский лауреат расскажет об изменении климата на фестивале «Наука 0+»

«Каждая лекция является событием, охватывает весь спектр задач, стоящих перед отдельной наукой, а в совокупности рисует картину развития современного научного знания. Фестиваль науки объединяет ученых, работающих в самых разных сферах исследований. В “Золотом лектории” представлены самые яркие “звезды” научного мира. Выступления по естественным и гуманитарным дисциплинам будут отражать важнейшие темы с переднего края науки, обязательно вызовут интерес как профессионалов, так и всех, кого интересует как наука определяет наш сегодняшний и завтрашний день», — отметил сопредседатель оргкомитета фестиваля «Наука 0+», ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба проекта.