Детская школа искусств города Валуйки получила музыкальные инструменты

Новые музыкальные инструменты поступили в детскую школу искусств № 2 города Валуйки Белгородской области по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в правительстве региона.
Учреждение получило баяны и аккордеоны, акустическое пианино, профессиональную скрипку. Помимо этого, для школы закупили интерактивную панель и современную нотную литературу.
«Новые инструменты позволят повысить качество музыкального образования, создать благоприятные условия для занятий творчеством и популяризировать традиционную народную и классическую музыку», — отметили в правительстве.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.