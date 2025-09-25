Ричмонд
Детская школа искусств в Бирюче Белгородской области получила инструменты

Для учреждения приобрели новые рояль «Соната» и фортепиано «Композитор».

Детская школа искусств в Бирюче Белгородской области получила новые музыкальные инструменты. Их приобрели при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации Красногвардейского района региона.

В учреждении появились новые рояль «Соната» и фортепиано «Композитор». Они отличаются глубоким и насыщенным звучанием, что позволит юным музыкантам раскрыть свой творческий потенциал и получить опыт игры на инструментах высокого уровня.

«Этот подарок, сделанный в рамках национального проекта “Семья”, подчеркивает важность поддержки детского творчества и развития культурного потенциала подрастающего поколения. Ожидается, что новые инструменты будут активно использоваться в учебном процессе, на концертах и конкурсах, способствуя повышению уровня подготовки молодых музыкантов», — отметила начальник управления культуры администрации Красногвардейского района Наталья Валуйских.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.