Детская школа искусств в Бирюче Белгородской области получила инструменты

Детская школа искусств в Бирюче Белгородской области получила новые музыкальные инструменты. Их приобрели при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации Красногвардейского района региона.
В учреждении появились новые рояль «Соната» и фортепиано «Композитор». Они отличаются глубоким и насыщенным звучанием, что позволит юным музыкантам раскрыть свой творческий потенциал и получить опыт игры на инструментах высокого уровня.
«Этот подарок, сделанный в рамках национального проекта “Семья”, подчеркивает важность поддержки детского творчества и развития культурного потенциала подрастающего поколения. Ожидается, что новые инструменты будут активно использоваться в учебном процессе, на концертах и конкурсах, способствуя повышению уровня подготовки молодых музыкантов», — отметила начальник управления культуры администрации Красногвардейского района Наталья Валуйских.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.