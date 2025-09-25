Боец из Балаганского района погиб в зоне СВО

Летом 2023 года, 20 июня, Владимир подписал контракт с Вооруженными Силами РФ и встал на защиту страны. Но 16 сентября 2025 года, во время выполнения боевого задания, Владимир Егоров принял свой последний бой. Ценой собственной жизни он до конца исполнил воинский долг перед Отечеством, проявив отвагу и самоотверженность.