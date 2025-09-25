Боец из Балаганского района погиб в зоне СВО

Балаганский район с глубокой скорбью проводил в последний путь своего героя — участника специальной военной операции Владимира Егорова. Боец погиб при выполнении боевой задачи на территории Харьковской области, проявив мужество и верность воинскому долгу. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Балаганского района.
— Администрация Балаганского района с глубочайшим прискорбием выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Владимира Михайловича. В эти скорбные дни мы разделяем вашу боль утраты. Вечная память герою! — сообщили власти района.
Владимир Егоров родился 28 ноября 1973 года в селе Шарагай Балаганского района. Детство и юность будущего защитника прошли на родной земле. Позже он обосновался в селе Бирит, где создал семью.
Летом 2023 года, 20 июня, Владимир подписал контракт с Вооруженными Силами РФ и встал на защиту страны. Но 16 сентября 2025 года, во время выполнения боевого задания, Владимир Егоров принял свой последний бой. Ценой собственной жизни он до конца исполнил воинский долг перед Отечеством, проявив отвагу и самоотверженность.