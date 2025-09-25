Ричмонд
В Мелеузе благоустроили бульвар Славы

На пространстве установили памятники, арт-объект, новые светильники, перголы и скамейки.

Бульвар Славы благоустроили в Мелеузе Республики Башкортостан в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Мелеузовского района.

Специалисты уложили новую плитку и установили бордюры, а также озеленили территорию. На пространстве появились памятники воинам-интернационалистам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, воинам — участникам локальных конфликтов, медицинским работникам, а также знаменитый трактор «Универсал-2», прославляющий труд работников сельского хозяйства и тружеников тыла. Совсем скоро на объекте торжественно откроют новый памятник детям войны. Также на бульваре поставили новые светильники, перголы, скамейки и арт-объект — буквы «Бульвар Славы».

«За последние годы жители отмечают рост числа новых парков, скверов и общественных территорий, и это очень радует. Приятно видеть, что здесь гуляют и молодые семьи, и подростки на скейтах и самокатах, и пожилые жители. Значит, территория стала настоящим центром притяжения местных жителей. Это перемены, которые видны каждому», — отметил глава администрации Мелеузовского района Забир Габдуллин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.