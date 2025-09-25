Белстат озвучил топ-5 популярных у белорусов стран для путешествий

В Белстате назвали самые любимые у белорусов страны для путешествий.
Так, по статистике за 2024 год с туристическими целями за границу выехали 618 тысяч организованных белорусских туристов, которые посетили 113 стран.
В топ-5 стран по частоте посещения белорусами попали Турция (151,4 тысячи туристов из Беларуси), Россия (142,4 тысячи), Египет (97,6 тысячи), ОАЭ (65,9 тысячи) и Грузия (40,2 тысячи человек).
Средняя продолжительность поездок белорусских туристов составила восемь дней.
Также белорусы стали больше проявлять интерес к внутреннему туризму. Организованные поездки по стране совершили почти 1,73 миллиона белорусов. Но здесь 92% туристов выбирали чаще всего короткие однодневные экскурсии.
Всего по итогам 2024 года белорусы совершили 4,7 миллиона поездок для выезда за границу.
Кстати, еще единый логотип белорусского туризма в виде цветка картошки выбран в Беларуси.
Тем временем границу с Беларусью польские власти открыли с 25 сентября.
И БЖД сообщила о работе железнодорожных переходов после открытия границы Польшей. Ранее также таможня Беларуси сообщила, что будет происходить на границе, когда Польша откроет погранпункты.