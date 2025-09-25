Самые дешевые в регионе продукты предложат на ярмарках в Ростовской области

В частности, в Шахтах ниже среднего по области стоили свинина (431,24 рубля за 1 кг) и пастеризованное молоко (88,34 рубля за литр). В Волгодонске — вареная колбаса (558,88 рубля за 1 кг), мороженая рыба (271,28 рубля за 1 кг), подсолнечное масло (132,33 рубля за литр), творог (424,63 рубля за 1 кг), сыры (842,45 рубля за 1 кг) и яйца (65,49 рубля за десяток).