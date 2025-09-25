Самые дешевые в регионе продукты предложат на ярмарках в Ростовской области

В конце сентября и в октябре жителей некоторых городов и районов Ростовской области приглашают на ярмарки выходного дня. График работы мини-рынков предоставили в региональном департаменте потребительского рынка.
Различные вкусности и необходимые вещи можно будет найти на площади Ленина в Шахтах 27 сентября и 25 октября. В Волгодонске торги развернут на площади Победы 25 октября и 22 ноября, а в Новочеркасске ярмарки организуют на площади Ермака 27 сентября и 11 октября.
Также поторговаться и выбрать необходимое все желающие смогут 11 октября в Мясниковском районе и до 12 октября по выходным в Красном Сулине (на площади Ленина), и это еще не весь список.
Напомним, на таких ярмарках продукты обычно продают по сниженной стоимости. Кроме того, наиболее привлекательными цены могут быть в Шахтах и Волгодонске. Там, по данным Ростовстата, в сентябре продавались самые дешевые в регионе продукты.
В частности, в Шахтах ниже среднего по области стоили свинина (431,24 рубля за 1 кг) и пастеризованное молоко (88,34 рубля за литр). В Волгодонске — вареная колбаса (558,88 рубля за 1 кг), мороженая рыба (271,28 рубля за 1 кг), подсолнечное масло (132,33 рубля за литр), творог (424,63 рубля за 1 кг), сыры (842,45 рубля за 1 кг) и яйца (65,49 рубля за десяток).
