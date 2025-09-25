Молдавского депутата «развели», как лоха: Нантой пожаловался, что ему некуда уезжать из страны и что ПАС уже не та

Начинается с признания, что PAS «не знает, насколько активно диаспора подключится к процессу голосования» на парламентских выборах, то есть партия Майи Санду теряет поддержку уехавших из страны сограждан, а продолжается тем что «даже если PAS получит большинство, а я этого искренне хочу по той причине, что мне некуда удирать из Молдовы, то это вовсе не значит, что все проблемы [Молдовы] решены автоматом. Я на публике об этом, конечно, не говорю, но я не смог найти общий язык найти с Майей Санду».