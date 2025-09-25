Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавского депутата «развели», как лоха: Нантой пожаловался, что ему некуда уезжать из страны и что ПАС уже не та

Исповедь депутата Оазу Нантоя пранкерам Вовану и Лексусу [видео]

Источник: Комсомольская правда

Исповедь депутата Оазу Нантоя пранкерам Вовану и Лексусу.

Тут прекрасно всё.

Начинается с признания, что PAS «не знает, насколько активно диаспора подключится к процессу голосования» на парламентских выборах, то есть партия Майи Санду теряет поддержку уехавших из страны сограждан, а продолжается тем что «даже если PAS получит большинство, а я этого искренне хочу по той причине, что мне некуда удирать из Молдовы, то это вовсе не значит, что все проблемы [Молдовы] решены автоматом. Я на публике об этом, конечно, не говорю, но я не смог найти общий язык найти с Майей Санду».

Далее Нантой жалуется, что три четверти этнических украинцев Молдовы не хотят вражды с Россией, «аккуратно» пытался инициировать запрет Русской православной церкви, ну и про «бегающих голозадых» активистов PAS не забыл, посетовав, что «когда партия пришла во власть, то те черты характера, которые позволили Санду стать президентом, а PAS прийти во власть, они стали тормозом» для страны, пишет romania_ru.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше