Потоп на Ленинском локализовали. Там уже с неделю устраняют аварию

Напомним, на Ленинском проспекте, 115, произошло технологическое нарушение на сети холодного водоснабжения диаметром 1 000 мм. По данным ГАТИ, по этому же адресу с 19 сентября Водоканал ведет работы по ликвидации аварии. Согласно последнему уведомлению, они должны были продлиться до утра 27 сентября.