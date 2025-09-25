Ричмонд
Потоп на Ленинском локализовали. Там уже с неделю устраняют аварию

Водоканал локализовал прорыв, из-за которого 25 сентября в Кировском районе Петербурга случился потоп и транспортный коллапс. На том же месте уже почти неделю ведутся аварийные работы.

Вытекание было локализовано в 15:20, и бригады приступили к отводу воды с проезжей части, сообщили в пресс-службе Водоканала. К 15:48 вода на Ленинском проспекте ушла в систему водоотведения, отчитались на предприятии.

«Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения», — добавили в пресс-службе.

Напомним, на Ленинском проспекте, 115, произошло технологическое нарушение на сети холодного водоснабжения диаметром 1 000 мм. По данным ГАТИ, по этому же адресу с 19 сентября Водоканал ведет работы по ликвидации аварии. Согласно последнему уведомлению, они должны были продлиться до утра 27 сентября.

Из-за потопа на Ленинском проспекте, проспекте Стачек и прилегающих улицах образовался транспортный коллапс. С 14:53 до 15:27 на Стачек у Кронштадтской площади было отведено движение трамваев, сообщал «Горэлектротранс». Сейчас, по данным «Яндекс. Пробок», заторы почти рассосались.