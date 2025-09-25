В Омске продают аптечную сеть, специализирующуюся на поставках льготных лекарств

В Омске продается аптечная сеть, специализирующуюся на обеспечении льготными лекарствами. Соответствующее распоряжение о включении АО «Омское лекарство» в программу приватизации подписал губернатор Виталий Хоценко.
Эта аптечная сеть известна по области под брендом «Госаптека». Власти намерены продать в частные руки весь 100% пакет акций — это около 2, 6 млн. В настоящий момент сеть включает более 120 аптечных пунктов, юридическое лицо было образовано в 2009 году.
Ранее, в 2024 году, собственником выставлялись на продажу 50% акций предприятия. Сумма, по которой продается аптечная сеть, а также новый порядок льготного лекарственного обеспечения пока неизвестны.