Праздник экспорта: как пройдет форум «‎Сделано в России»

В Южном федеральном округе из 58 призовых мест ровно половину заняли представители Волгоградской области. Также в тройке лидеров по числу наград — конкурсанты из Краснодарского края и Ростовской области. В целом на ЮФО приходится 10% российского несырьевого экспорта. Причем в ‎портфеле округа не только зерно и масличные культуры, но и ‎продукция металлургии, машиностроения и химической промышленности. Компании из этого округа активно осваивают рынки Китая, Индии, Турции и Египта.