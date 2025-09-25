Праздник экспорта: как пройдет форум «‎Сделано в России»

Меньше месяца остается до главного события года для отечественных экспортеров — Международного форума «Сделано в России». Он состоится уже в 13-й раз. Представители бизнеса, власти, науки 21 октября соберутся в Москве, на площадке Национального центра «Россия».
На форуме, который проводят при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», гости обсудят ключевые вопросы развития экспорта, продвижения товаров и услуг за рубежом. Рассказываем, каким будет форум в этом году и где уже сейчас можно познакомиться с продукцией его участников.
Отечественный экспорт наглядно.
В 2025 году центральная тема форума звучит так: «“Сделано в России” — используется в мире». Подготовка к нему идет полным ходом: выставку, посвященную мероприятию, открыли в начале сентября. Ее можно посетить в Национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережной до 22 октября. Выставка впервые открылась задолго до форума — благодаря этому гораздо больше людей узнают о потенциале отечественного экспорта.
«Экспозиция “Сделано в России” — это не просто демонстрация продукции наших экспортеров. Здесь посетители смогут сформировать представление о том, как современные технологии органично переплетаются с самобытной национальной культурой, — рассказывает генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. — Мы создали пространство, где каждый может увидеть, как инновации и традиции работают вместе, формируя образ современной России как технологически развитой страны с богатым культурным наследием».
В выставке участвуют не только крупные предприятия, но и представители малого, среднего бизнеса. Всего — более 30 компаний из 13 регионов — от Карелии до Волгоградской области, от Смоленской области до Красноярского края.
В экспозиции пять ключевых направлений:
• машиностроение и судостроение;
• информационные технологии;
• медицина и биотехнологии;
• робототехника и образование;
• креативные индустрии.
Гостям рассказывают об инновациях в сфере транспорта, энергетики, производственной отрасли, 5D-принтерах, биопротезах, использовании VR-технологий для обучения. Показывают уникальные художественные изделия, сочетающие традиции и современность.
Темы для обсуждения.
Деловая программа форума в этом году будет однодневной. Она включает серию практических сессий, круглых столов и бизнес-диалогов, посвященных всем ключевым аспектам современной экспортной деятельности.
Центральным событием станет пленарное заседание, в котором, как ожидается, примет участие премьер-министр Михаил Мишустин. Речь пойдет о формировании нового ландшафта внешнеэкономического развития, который позволит России еще быстрее расширять географию экспорта.
Также на площадке состоятся прямые деловые встречи между российским бизнесом и зарубежными партнерами. В прошлом году были представлены более 80 государств. Иностранцы составили около четверти от 5,9 тыс. посетителей форума, на его полях прошло свыше 200 бизнес-переговоров.
Награда для лучших.
Еще один важный традиционный элемент форума — чествование победителей Всероссийской премии «Экспортер года». Ее вручают крупным компаниям, представителям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям, которые особенно преуспели в торговле несырьевыми и неэнергетическими товарами. А также тем из них, кто предоставляет услуги зарубежным клиентам.
Заслуги победителей в укреплении национальной экономики отмечают на государственном уровне. Им оказывают дополнительную помощь, чтобы они могли и дальше наращивать продажи и эффективнее продвигать свою продукцию за рубежом.
«Борьба за получение премии мотивирует стремиться к превосходным результатам, внедрять новые решения и расширять географию экспорта. Такой здоровый соревновательный дух находит свое позитивное отражение в итоговом показателе несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ)», — отмечает замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.
В этом году лучших определяют в 12 номинациях:
• «Экспортер года в сфере промышленности»;
• «Экспортер года в сфере машиностроения»;
• «Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса»;
• «Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)»;
• «Экспортер года в сфере услуг»;
• «Трейдер года»;
• «Ответственный экспортер (ESG — “Экология, социальная ответственность, корпоративное управление”)»;
• «Лучший экспортер в сфере электронной торговли (только для МСП)»;
• «Новая география (только для крупного бизнеса)»;
• «Прорыв года (только для МСП)»;
• «Лучшая женщина-экспортер»;
• «Лучший молодой предприниматель-экспортер (только для МСП)».
Отбор проводят в два этапа: сначала по федеральным округам, а уже затем на всероссийском уровне. В жюри — представители федеральных министерств, Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ, АНО «Национальные приоритеты» и предпринимательских объединений.
Конкурс в цифрах.
Всего в этом году на конкурс «Экспортер года» поступило свыше 1,5 тыс. заявок из 77 регионов. Самыми активными оказались бизнесмены из Омской, Вологодской, Московской, Нижегородской областей и Краснодарского края. На них пришлось около 30% участников.
Имена финалистов стали известны в конце июля. В августе-сентябре в каждом округе для них прошли свои церемонии награждения. Последняя, для предпринимателей из СЗФО, состоялась в Светлогорске Калининградской области на этой неделе.
На окружном этапе эксперты отметили 287 победителей и призеров из 63 российских субъектов. Почти 60% от общего числа лауреатов — представители малого и среднего бизнеса.
Приоритеты экспортеров.
В Северо-Западном федеральном округе 24 сентября наградили представителей 36 компаний и ИП. Лидером по числу экспортеров, получивших признание, в этом году стал Санкт-Петербург. Местные предприниматели заняли 27 призовых мест. Северная столица вместе с Мурманской и Вологодской областями по итогам 2024 года вошла в тройку лидеров по несырьевому и неэнергетическому экспорту в СЗФО.
В общем объеме промышленного экспорта из России на округ приходится около 12%. За рубеж поставляют продукцию металлургической, химической промышленности, машиностроения и лесопромышленного комплекса. У местных компаний немало партнеров как на традиционных, так и на новых рынках — на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке.
В Центральном федеральном округе наградили 44 компании и ИП. Лидерами по количеству лауреатов стали Москва, Подмосковье и Смоленская область. Несмотря на то что ЦФО занимает менее 4% от территории страны, округ обеспечивает до 40% российского экспорта. Основные направления — металлургическая, химическая и машиностроительная промышленности. Также активно развивается агропродовольственный сектор.
В Приволжском федеральном округе победителями и призерами окружного этапа стали 47 организаций и индивидуальных предпринимателей. Они представляют самые разные сферы: промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, медицину, логистику, сектор инжиниринговых услуг.
В Южном федеральном округе из 58 призовых мест ровно половину заняли представители Волгоградской области. Также в тройке лидеров по числу наград — конкурсанты из Краснодарского края и Ростовской области. В целом на ЮФО приходится 10% российского несырьевого экспорта. Причем в портфеле округа не только зерно и масличные культуры, но и продукция металлургии, машиностроения и химической промышленности. Компании из этого округа активно осваивают рынки Китая, Индии, Турции и Египта.
В Северо-Кавказском федеральном округе призы разделили 16 компаний из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Чечни. В последние годы за счет развития транспортного коридора «Север — Юг» большинство республик Северного Кавказа значительно увеличили объемы экспорта. Поставки нарастили в Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Китай. Значительный потенциал для внешней торговли у регионов СКФО в сфере сельского хозяйства. Также Российский экспортный центр поддерживает в округе представителей химической, фармацевтической, косметической отраслей, лесопромышленного комплекса, металлургии, легкой промышленности.
В Уральском федеральном округе эксперты выделили 31 компанию из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей. Всего они разделили 42 призовых места. Промышленную продукцию, товары химической отрасли, машиностроения, металлургии и драгоценных металлов из УрФО отправляют в Армению, Туркмению, Китай, Вьетнам, Индию, ОАЭ. Растет товарооборот с Саудовской Аравией и Ираном.
В Сибирском федеральном округе лауреатами конкурса в этом году стали 40 организаций и ИП. Между ними распределили 56 призовых мест. Специализация экспортеров из СФО разнообразна — от производства косметики и сельхозтехники до разработки технологий искусственного интеллекта.
Наконец, в Дальневосточном федеральном округе 40 призовых мест разделила 31 компания. Главное направление экспорта в ДФО — Китай. На него приходится 60% внешнего товарооборота. За последние пять лет этот показатель вырос втрое. В основном в КНР поставляют продукцию сельского хозяйства.
Как посетить форум и выставку.
Регистрация участников форума «Сделано в России» уже открыта и продлится до 13 октября. Пройти ее можно на сайте мероприятия. Требуются скан паспорта и цветной портрет, как для документов, в электронном виде.
Выставка в Национальном центре «Россия» открыта со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00, понедельник — выходной. Вход бесплатный, но нужно заранее записаться онлайн. Также опубликован электронный каталог выставки.
Напомним, что форум и премия «Экспортер года» проводятся по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Он предполагает создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации, освоения новых рынков. Предпринимателю достаточно пройти регистрацию на цифровой платформе «Мой экспорт», и все услуги будут доступны онлайн.