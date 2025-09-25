Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Злоупотребление свободой массовой информации»: АНО «Свободные медиа» получила штраф в два миллиона рублей

В Уфе АНО «Свободные медиа» оштрафовали на два миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд Уфы вынес постановление о привлечении к административной ответственности АНО «Свободные медиа». Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии, организацию оштрафовали за публикацию в Telegram-канале «Пруфы/Новости Уфы и Башкирии».

По данным ведомства, что в минувшем январе на ресурсе была опубликована статья о прилете беспилотного летательного аппарата на территорию одного из заводов Уфы, звуках взрыва и сбоях в работе интернета.

Проверка Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, как заявили в пресс-службе республиканских судов, показала, что данная информация являлась ложной. Также сообщается, что специалист-психолог пришел к заключению о том, что такая информация оказывает негативное психологическое воздействие на граждан, формирует ощущение угрозы жизни и может вызвать панику среди населения.

Суд признал юридическое лицо виновным по административной статье «Злоупотребление свободой массовой информации» и назначил штраф в два миллиона рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.