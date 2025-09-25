«Злоупотребление свободой массовой информации»: АНО «Свободные медиа» получила штраф в два миллиона рублей

Советский районный суд Уфы вынес постановление о привлечении к административной ответственности АНО «Свободные медиа». Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии, организацию оштрафовали за публикацию в Telegram-канале «Пруфы/Новости Уфы и Башкирии».
По данным ведомства, что в минувшем январе на ресурсе была опубликована статья о прилете беспилотного летательного аппарата на территорию одного из заводов Уфы, звуках взрыва и сбоях в работе интернета.
Проверка Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, как заявили в пресс-службе республиканских судов, показала, что данная информация являлась ложной. Также сообщается, что специалист-психолог пришел к заключению о том, что такая информация оказывает негативное психологическое воздействие на граждан, формирует ощущение угрозы жизни и может вызвать панику среди населения.
Суд признал юридическое лицо виновным по административной статье «Злоупотребление свободой массовой информации» и назначил штраф в два миллиона рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.
