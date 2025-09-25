«Злоупотребление свободой массовой информации»: АНО «Свободные медиа» получила штраф в два миллиона рублей

Проверка Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, как заявили в пресс-службе республиканских судов, показала, что данная информация являлась ложной. Также сообщается, что специалист-психолог пришел к заключению о том, что такая информация оказывает негативное психологическое воздействие на граждан, формирует ощущение угрозы жизни и может вызвать панику среди населения.