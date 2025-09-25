В Нижегородской области обсудили развитие туризма на юго-востоке региона

Корпорация развития Нижегородской области при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» провела в Выксе круглый стол, посвященный развитию туристической отрасли в юго-восточных округах региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
Мероприятие собрало более 60 предпринимателей и представителей органов местного самоуправления из 11 муниципалитетов: Павловского, Богородского, Вачского, Сосновского, Дивеевского и Вознесенского муниципальных округов, а также городов Выкса, Кулебаки, Арзамас, городских округов Навашинский и Перевозский. Специалисты корпорации развития представили опыт развития туристической инфраструктуры в северных муниципалитетах Нижегородской области. Там сформирована концепция туристического кластера, предполагающая расширение мест размещения и питания, формирование новых маршрутов для путешествующих на автомобилях и гастротуров.
«Формат круглого стола уже зарекомендовал себя в северных муниципалитетах Нижегородской области. По итогам прошедших ранее двух встреч, собравших более 70 человек, ряд предпринимателей приняли решение о создании новых гостиниц, также было налажено взаимодействие между органами власти и бизнесом в части создания единых маршрутов и концепции развития туризма. Уверен, что мероприятие в Выксе станет отправной точкой для появления новых точек притяжения на юго-востоке региона», — сказал руководитель дирекции сопровождения инвестиционных проектов корпорации развития Сергей Макаров.
На встрече также представили действующие меры государственной поддержки проектов в области агротуризма и восстановления объектов культурного наследия, практики по развитию туристической инфраструктуры и формированию событийной афиши в Арзамасе. Помимо этого, предприниматели презентовали собственный опыт в сфере туризма, например, рассказали о развитии промышленного туризма в Выксе и агротуризма в Павловском округе.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.