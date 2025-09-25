В Нижегородской области обсудили развитие туризма на юго-востоке региона

«Формат круглого стола уже зарекомендовал себя в северных муниципалитетах Нижегородской области. По итогам прошедших ранее двух встреч, собравших более 70 человек, ряд предпринимателей приняли решение о создании новых гостиниц, также было налажено взаимодействие между органами власти и бизнесом в части создания единых маршрутов и концепции развития туризма. Уверен, что мероприятие в Выксе станет отправной точкой для появления новых точек притяжения на юго-востоке региона», — сказал руководитель дирекции сопровождения инвестиционных проектов корпорации развития Сергей Макаров.