В селе Усть-Кишерть Пермского края прошел «Кросс нации»

Свои силы в легкоатлетическом забеге проверили дети и взрослые. Всего в турнире поучаствовали более 100 жителей Кишертского округа. Соревнования начались с забегов на длинные дистанции — 4 и 6 км, затем юные участники «Кросса нации» стартовали на дистанциях 1 и 2 км. Также были организованы старты на 300 метров.