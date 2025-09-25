В селе Усть-Кишерть Пермского края прошел «Кросс нации»

Массовые соревнования по бегу «Кросс нации — 2025» прошли в субботу, 20 сентября, на стадионе села Усть-Кишерть в Пермском крае. Их организовали для достижения целей и задач государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Кишертского муниципального района.
Свои силы в легкоатлетическом забеге проверили дети и взрослые. Всего в турнире поучаствовали более 100 жителей Кишертского округа. Соревнования начались с забегов на длинные дистанции — 4 и 6 км, затем юные участники «Кросса нации» стартовали на дистанциях 1 и 2 км. Также были организованы старты на 300 метров.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.