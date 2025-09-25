Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО завершают ремонт участка дороги Югорск — Таежный

Сейчас специалисты проводят работы на мосту через реку Эсс.

Реконструкция участка автодороги Югорск — Таежный протяженностью почти 19 км завершается в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Его ремонтируют в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Югорска.

Объект готов уже на 87,7%. На месте ежедневно работают 97 специалистов и 43 единицы техники. На нескольких участках автодороги строители выпрямили опасные повороты, а на выезде из Югорска в сторону поселка Таежного организовали кольцевое движение. Сейчас они завершают асфальтирование трассы и работы на мосту через реку Эсс. Помимо этого, рабочие делают инженерные коммуникации для отвода дождевых и талых вод.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.