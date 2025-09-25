В ХМАО завершают ремонт участка дороги Югорск — Таежный

Объект готов уже на 87,7%. На месте ежедневно работают 97 специалистов и 43 единицы техники. На нескольких участках автодороги строители выпрямили опасные повороты, а на выезде из Югорска в сторону поселка Таежного организовали кольцевое движение. Сейчас они завершают асфальтирование трассы и работы на мосту через реку Эсс. Помимо этого, рабочие делают инженерные коммуникации для отвода дождевых и талых вод.