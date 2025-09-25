«Спасено пять человек, еще 70 эвакуированы». МЧС сообщило о пожаре в архиве в административном здании в Минске

Спасатели по прибытии увидели дым из окон архива, располагающегося на шестом этаже здание. При помощи масок на спасаемого сотрудники МЧС спасли пять человек, еще 70 человек эвакуировали. Пожар удалось оперативно ликвидировать. К счастью, во время пожара никто не пострадал.