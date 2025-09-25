«Спасено пять человек, еще 70 эвакуированы». МЧС сообщило о пожаре в архиве в административном здании в Минске

В Минске сотрудники МЧС спасли пять человек при пожаре в административном здании, сообщила пресс-служба ведомства.
Возгорание в административном здании на Партизанском проспекте произошло 25 сентября. Незамедлительно по вызову выбыли пожарные наряды.
Спасатели по прибытии увидели дым из окон архива, располагающегося на шестом этаже здание. При помощи масок на спасаемого сотрудники МЧС спасли пять человек, еще 70 человек эвакуировали. Пожар удалось оперативно ликвидировать. К счастью, во время пожара никто не пострадал.
— На месте происшествия работало семь единиц техники МЧС, — прокомментировали в пресс-службе.
Причина возгорания устанавливается.
