Новые правила обучения — что меняется в школах Крыма с этого года

Если мы говорим об изменениях в начальном образовании, то в приказе конкретно определили ступенчатый режим обучения в первых классах. В сентябре и октябре учебная нагрузка — не более 16 часов в неделю и только в ноябре первые классы начинают учиться по полной нагрузке — 21 час неделю.
Главное изменение на уровне общего образования, по словам замминистра, касаются изучения отельных учебных предметов. Так в 5, 6, 7 классах до трех увеличено количество часов на изучение истории и добавлен целый модуль «История родного каря». При этом предмет «Обществознание» в 6−7 классах отменен — его теперь будут изучать в 8 и 9 классах, а со следующего года — только в 9 классах. На уровне среднего общего образования также добавлен агротехнологический профиль.
«Что касается всех уровней образования, количество контрольных работ не должно превышать 10% часов определенных по учебному предмету. Зафиксирован объем домашнего задания, в первых классах домашнее задание — не более часа день. Кроме того, во всех уровнях образования добавлено конкретное календарное планирование по предметам непосредственного применения», — добавила Беспалова.
По ее мнению, нововведения систематизируют жизнь педагогов и упростят жизнь учеников.
«Теперь каждому педагогу не нужно придумывать, как планировать свою работу. Она запланирована в едином режиме для всей страны. Наверное, это упростит жизнь и обучающимся: теперь переход из одной школы в другую будет проходить гораздо проще, потому что раньше были нестыковки в реализации рабочих программ. Надеемся, уменьшится объем домашних заданий», — оценила изменения замминистра.
При этом она подчеркнула, что оснащение школ позволяет перестраивать учебный процесс. Переоборудование кабинетов ведется в рамках реализации национальных проектов. Сейчас в Крыму идет обновление кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд — технология». На следующий год запланировано оснащение кабинетов музыки и физики.
Приказ Минпросвещения РФ № 704, который касается внесения изменений в образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования был утвержден в октябре 2024 года. Новый федеральный образовательный стандарт действует с 1 сентября 2025 года. В частности, в программы внесены поурочные планирования по русскому языку, математике и другим предметам, которые помогут учителям целенаправленно готовить школьников к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Программа воспитания включает курс «Россия — мои горизонты» и профориентационные мероприятия, ориентированные на запросы крымского региона.