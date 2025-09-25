Новые правила обучения — что меняется в школах Крыма с этого года

Главное изменение на уровне общего образования, по словам замминистра, касаются изучения отельных учебных предметов. Так в 5, 6, 7 классах до трех увеличено количество часов на изучение истории и добавлен целый модуль «История родного каря». При этом предмет «Обществознание» в 6−7 классах отменен — его теперь будут изучать в 8 и 9 классах, а со следующего года — только в 9 классах. На уровне среднего общего образования также добавлен агротехнологический профиль.