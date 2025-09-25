Морозы в сентябре: Метеорологи объявили «желтый код» — Молдову ожидает резкое похолодание

Жёлтый код заморозков по всей Молдове. Синоптики предупреждают: предупреждение продлится с 27 по 28 сентября.
В некоторых районах в ночные и утренние часы температура на поверхности почвы может опуститься до −1 и −2°C.
.
