Нижегородские депутаты учредили медаль «За поддержку СВО»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области учредили новую региональную награду — медаль «За поддержку специальной военной операции», передает корреспондент РИА Новости.
Ежегодно этой наградой планируется поощрять до 500 нижегородцев, которые оказывают всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и активно содействуют восстановлению мирной жизни в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Как подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, это позволит отметить деятельность волонтеров и активистов. Он рассказал, что жители региона с начала СВО помогают армии: шьют обмундирование, собирают гуманитарную помощь, отправляют технику, восстанавливают разрушенные города и инфраструктуру.
«Каждый, кто вносит свой вклад в наше общее дело, заслуживает того, чтобы его труд был отмечен высокой наградой. Эта медаль — знак нашего уважения и признательности», — отметил Люлин.
Председатель комитета по вопросам государственной власти региона Владимир Паков назвал учреждение новой награды важным шагом в развитии системы поощрений в Нижегородской области. «Теперь у нас есть официальный способ выразить благодарность тем, кто своими действиями приближает нашу общую победу», — сказал Паков.
Положение об учреждении медали «За поддержку СВО» было принято в четверг на заседании регионального парламента единогласно в двух чтениях.