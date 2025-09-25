Ричмонд
ЗСД будут перекрывать частями до конца сентября

Дорожные работы принесут сразу несколько ограничений для водителей на Западном скоростном диаметре Петербурга в ближайшие дни. Первые стартуют уже в ночь с 25 на 26 сентября.

Источник: пресс-служба «Магистрали Северной столицы»

Как сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы», с 23:00 25 сентября до 6:00 26 сентября для проезда закроют съезд с ЗСД на Благодатную улицу при движении с севера.

С 22:00 27 сентября до 6:00 29 сентября перекроют съезд с ЗСД на Скандинавское шоссе.

С 22:00 28 сентября до 6:00 29 сентября будет закрыт съезд с ЗСД на набережную Макарова (проспект Крузенштерна) при движении с севера.

С 23:00 28 сентября до 6:00 29 перекроют съезд с ЗСД на Витебскую развязку при движении с севера на юг.

Водителей просят быть особенно внимательными, проезжая места проведения работ. Сведения о перекрытиях будут выводиться на табло переменной информации.