ЗСД будут перекрывать частями до конца сентября

Как сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы», с 23:00 25 сентября до 6:00 26 сентября для проезда закроют съезд с ЗСД на Благодатную улицу при движении с севера.
С 22:00 27 сентября до 6:00 29 сентября перекроют съезд с ЗСД на Скандинавское шоссе.
С 22:00 28 сентября до 6:00 29 сентября будет закрыт съезд с ЗСД на набережную Макарова (проспект Крузенштерна) при движении с севера.
С 23:00 28 сентября до 6:00 29 перекроют съезд с ЗСД на Витебскую развязку при движении с севера на юг.
Водителей просят быть особенно внимательными, проезжая места проведения работ. Сведения о перекрытиях будут выводиться на табло переменной информации.