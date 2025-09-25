Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мингорисполком: отопление включается в Минске с 25 сентября

В Минске отопление начнут включать с 25 сентября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Мингорисполкоме приняли решение о начале отопительного сезона в Минске с 25 сентября, сообщили в пресс-службе столичных властей.

Так, в четверг стало известно о включении в Минске отопления у потребителей первой очереди.

В Мингорисполкоме отметили, что сначала тепло дадут в учреждения образования, соцобъекты, медучреждения и т.д.

Напомним, к потребителям первой очереди относятся: детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медучреждения, учреждения соцобеспечения, специализированные учебно-спортивные учреждения, музеи и госархивы, библиотеки и гостиницы.

Ранее стало известно, что отопительный сезон стартует в Беларуси с 25 сентября.

А здесь мы подробно рассказали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.

Между тем Минобразования также дало возможность сообщить о проблемах отопления в школах и детсадах: «Замерзли или слишком жарко?».

И перед этим ЖКХ сказало, когда в Минске включат отопление.

Кроме того, мы писали, что Белстат озвучил топ-5 популярных у белорусов стран для путешествий.