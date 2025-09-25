Мингорисполком: отопление включается в Минске с 25 сентября

В Мингорисполкоме приняли решение о начале отопительного сезона в Минске с 25 сентября, сообщили в пресс-службе столичных властей.
Так, в четверг стало известно о включении в Минске отопления у потребителей первой очереди.
В Мингорисполкоме отметили, что сначала тепло дадут в учреждения образования, соцобъекты, медучреждения и т.д.
Напомним, к потребителям первой очереди относятся: детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медучреждения, учреждения соцобеспечения, специализированные учебно-спортивные учреждения, музеи и госархивы, библиотеки и гостиницы.
Ранее стало известно, что отопительный сезон стартует в Беларуси с 25 сентября.
