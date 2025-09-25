Нижегородская мэрия хочет запретить сгребать опавшую листву в парках и скверах

Кроме того, в правилах хотят прописать требования к восстановлению газонов и цветников после завершения земляных работ и уточнить норму о поливе зеленых насаждений. Предлагается, что при дневной температуре +25 °C и более поливать цветники и газоны требуется не реже одного раза в два дня утром или вечером. При той же температуре нельзя будет косить газон. Влажность почвы при содержании цветников и газонов должна составлять от 70% до 75%. При поливе необходимо будет не допускать размыва поверхности почвы и смыва семян.