Омских дачников одолели тучи мошкары

На опубликованных фотографиях виден масштаб проблемы — все листья дачных растений буквально усыпаны мошкарой, а воздух кишит крылатыми незваными гостями. В комментариях омичи пишут, что проблема не носит локальный характер: мошкары полно и в других районах города. Судя по всему, массовому вылету поспособствовала установившаяся в регионе теплая погода.