Омских дачников одолели тучи мошкары

В некоторых садоводческих товариществах в буквальном смысле трудно дышать из-за огромного числа крылатых насекомых.

Источник: Комсомольская правда

О проблеме, связанной с установившейся теплой погодой в регионе, сообщают омичи в телеграм-канале «Новости Омска. Жесть». Дачников из СНТ, расположенного в селе Розовка, одолели тучи мелких насекомых.

«Нашествие мошки. Уже третий день в СНТ, в районе Розовки, наблюдается такая картина», — говорится в сообщении телеграм-канала.

На опубликованных фотографиях виден масштаб проблемы — все листья дачных растений буквально усыпаны мошкарой, а воздух кишит крылатыми незваными гостями. В комментариях омичи пишут, что проблема не носит локальный характер: мошкары полно и в других районах города. Судя по всему, массовому вылету поспособствовала установившаяся в регионе теплая погода.