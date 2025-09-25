Омских дачников одолели тучи мошкары

О проблеме, связанной с установившейся теплой погодой в регионе, сообщают омичи в телеграм-канале «Новости Омска. Жесть». Дачников из СНТ, расположенного в селе Розовка, одолели тучи мелких насекомых.
«Нашествие мошки. Уже третий день в СНТ, в районе Розовки, наблюдается такая картина», — говорится в сообщении телеграм-канала.
На опубликованных фотографиях виден масштаб проблемы — все листья дачных растений буквально усыпаны мошкарой, а воздух кишит крылатыми незваными гостями. В комментариях омичи пишут, что проблема не носит локальный характер: мошкары полно и в других районах города. Судя по всему, массовому вылету поспособствовала установившаяся в регионе теплая погода.