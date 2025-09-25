В КБР в селе Баксаненок близится к завершению ремонт библиотеки

В учреждении заменили сети электроснабжения и отопления, выровняли полы и стены, установили новые окна и двери. Также отремонтировали лестничную площадку, сделали перила и новые арт-объекты. В здании появилась современная и удобная мебель. Кроме того, полностью обновлена компьютерная техника, добавлены зоны для цифрового чтения. Эти преобразования сделали библиотеку комфортным пространством для чтения, обучения и проведения культурных мероприятий.