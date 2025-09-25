В КБР в селе Баксаненок близится к завершению ремонт библиотеки

Ремонт библиотеки завершают в селе Баксаненок в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Ее улучшают в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
В учреждении заменили сети электроснабжения и отопления, выровняли полы и стены, установили новые окна и двери. Также отремонтировали лестничную площадку, сделали перила и новые арт-объекты. В здании появилась современная и удобная мебель. Кроме того, полностью обновлена компьютерная техника, добавлены зоны для цифрового чтения. Эти преобразования сделали библиотеку комфортным пространством для чтения, обучения и проведения культурных мероприятий.
«Считаем обновленную библиотеку залогом развития подрастающего поколения. Хочу подчеркнуть, что этот проект — стратегическая инвестиция в будущее культуры и образования села и района. Обновленная библиотека после открытия порадует посетителей не только книгами, но и современными мультимедийными возможностями, а также уютными пространствами для чтения и творчества», — отметила начальник управления культуры Баксанского района Зера Тхамадокова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.