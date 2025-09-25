Нижегородцам рассказали, как устроена канатная дорога

Юлия Короткова, корреспондент:
«Топ-5 достопримечательностей, любимое развлечение нижегородцев и просто уникальная транспортная система. Как устроена канатная дорога, выясняем вместе прямо сейчас».
Андрей Красов, начальник канатной дороги:
«Сотрудники смены прибывают за 1,5 часа, примерно в 5:30, переодеваются и готовят канатную дорогу к пуску. Дежурные подготавливают площадку к выпуску, а механики делают пробный пуск».
Юлия Короткова, корреспондент:
«Особенно хочется сказать про работу нашей съемочной группы. Спасибо оператору Мише, который лезет на высоту нескольких метров с тяжелой камерой, чтобы показать эту работу».
Андрей Тихонов, электромеханик, машинист-оператор:
«Производим осмотр на дефекты, на сколы, настраиваем ролики транспортировочные».
Юлия Короткова, корреспондент:
«За моей спиной происходит технологический осмотр опоры. Канатная дорога — не бездумный аттракцион, а сложная система, за безопасностью следят десятки камер».
Артурас Андрунавичюс, заместитель начальника канатной дороги, начальник смены:
«Наблюдаем в режиме реального времени за функцией, прохождением кабинок. Можно посмотреть скорость ветра, сейчас до 5 метров, посмотреть, в каких зонах находятся».
Алексей Валетов, генеральный директор АО «Нижегородские канатные дороги»:
«У нас изменилось количество кабин. И в целом изменилась пропускная способность канатной дороги. Пассажиропоток увеличился. Если в том году 7−8 тысяч, то в этом году ниже 10 тысяч не опускался».
Алексей Чудаев, генеральный директор ООО «Урбантех Сервис»:
«Наше нововведение: запустили автобот. Каждый пользователь сможет узнать статус».
Юлия Короткова, корреспондент:
«Приходите и прокатитесь до зимнего графика».