Общегородской субботник пройдет 27 сентября в Иркутске

К участию в субботнике приглашаются представители муниципальных учреждений, организаций всех форм собственности и активные иркутяне, не равнодушные к судьбе города. В рамках мероприятия планируется уборка береговых линий рек Ушаковка, Ангара и Иркут, а также лесопарковых и других территорий. Для удобства участников будет организован вывоз мусора.