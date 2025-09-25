Ричмонд
Общегородской субботник пройдет 27 сентября в Иркутске

Для удобства подготовили 12 тысяч мешков для мусора.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

27 сентября в Иркутске состоится осенний общегородской субботник, который уже стал традиционным мероприятием, организуемым по инициативе мэра Руслана Болотова. Ежегодно в рамках субботника городские территории приводят в порядок перед наступлением зимы, что способствует улучшению экологической обстановки и благоустройству города. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.

— Осенний субботник — это наш общий вклад в наведение порядка в городе, — сообщил Руслан Болотов, мэр Иркутска.

К участию в субботнике приглашаются представители муниципальных учреждений, организаций всех форм собственности и активные иркутяне, не равнодушные к судьбе города. В рамках мероприятия планируется уборка береговых линий рек Ушаковка, Ангара и Иркут, а также лесопарковых и других территорий. Для удобства участников будет организован вывоз мусора.

Для удобства участников субботник подготовили 12 тысяч мешков для мусора и шесть тысяч пар перчаток, которые можно получить в комитетах по управлению округами по месту жительства или нахождения организации.