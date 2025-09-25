Ричмонд
Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной подписи

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Россия и Узбекистан договорились о взаимном признании электронной цифровой подписи, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Getty Images

Соглашение о порядке проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) между двумя странами подписали на ICT Week Uzbekistan 2025 в Ташкенте. Проверка будет проходить через механизм доверенной третьей стороны (ДТС).

Если из России будут направляться документы с ЭЦП, юридическое лицо в Узбекистане сможет запросить проверку подлинности. Процедура займет всего несколько секунд. Система начнет работать к концу года.

пояснили в Центре передовых технологий при Минцифры республики Unicon.uz

Аналогичные соглашения планируют подписать с Беларусью и Казахстаном.

Организаторами церемонии выступили Министерство цифровых технологий РУз, «Газинформсервис» (Россия) и Unicon.uz (Узбекистан).