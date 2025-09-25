Ричмонд
Новый директор «Фонда борьбы с коррупцией»* внесен в список террористов

Росфинмониторинг внес Романцова* в список террористов и экстремистов.

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Новый директор «Фонда борьбы с коррупцией»* (признан в России экстремистским и ликвидирован) Владислав Романцов** внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Романцов Владислав Евгеньевич**, 02.03.1995 года рождения, город Фрязино Московской области», — говорится в перечне.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба.

* Признан в России экстремистским и ликвидирован.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.