Новый директор «Фонда борьбы с коррупцией»* внесен в список террористов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Новый директор «Фонда борьбы с коррупцией»* (признан в России экстремистским и ликвидирован) Владислав Романцов** внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Романцов Владислав Евгеньевич**, 02.03.1995 года рождения, город Фрязино Московской области», — говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба.
