Два участка улицы Российской в Иркутске закроют для транспорта

С 8:00 26 сентября до 8:00 29 сентября два участка улицы Российской в Иркутске будут закрыты для движения транспорта. Это связано с проведением работ по асфальтированию проезжей части в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.