Два участка улицы Российской в Иркутске закроют для транспорта

Водителей просят заранее планировать свои маршруты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 8:00 26 сентября до 8:00 29 сентября два участка улицы Российской в Иркутске будут закрыты для движения транспорта. Это связано с проведением работ по асфальтированию проезжей части в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.

— Ограничения будут действовать на следующих участках: от улицы Степана Разина до улицы Марата; от улицы Марата до улицы Ленина, — рассказывают в администрации.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения на время проведения работ.