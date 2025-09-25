Ричмонд
В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ по Курской АЭС

Попытка украинских вооруженных сил нанести удар по атомной электростанции в Курской области следует расценивать как террористический акт, который необходимо осудить на международном уровне. Такое мнение депутат Госдумы Юрий Швыткин высказал в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«То, что ВСУ производят удары по гражданской инфраструктуре, по объектам атомной энергетики, — это вопиющий террор», — цитирует парламентария «Лента.ру».

Депутат также считает, что международное сообщество не должно молчать после запуска БПЛА по АЭС и обязано принять меры, чтобы подобные атаки больше не повторялись.

Юрий Швыткин обратил внимание, что последствия атак Киева по атомной станции могут затронуть не только Россию и Украину, но и многие страны Европы. Депутат подчеркнул, что удары ВСУ угрожают жизням мирных жителей и безопасности крупных территорий.

Украинский беспилотник был сбит над Курской АЭС в ночь на 24 сентября. При падении дрон сдетонировал, в результате чего произошел пожар, который был ликвидирован.

Курская АЭС находится в Курчатове Курской области и является одним из самых значимых источников электроэнергии в Среднерусском Черноземье. Станция обеспечивает электричеством 19 субъектов РФ.