На станции Батарейная в Иркутске появилась детская игровая площадка

Игровая площадка расположена в районе дома № 39а на улице 1-я Батарейная.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На станции Батарейная в Иркутске состоялось открытие новой детской игровой площадки. Этот проект стал возможен благодаря региональному проекту «Народные инициативы». Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.

— Перечень оборудования и комплекс работ согласовывали с жителями. Уверены, что для жителей этого района площадка станет популярным местом, где можно позаниматься спортом, пообщаться, — сообщила Надежда Новикова, заместитель начальника отдела коммунального хозяйства комитета по управлению Ленинским округом Иркутска.

Игровая площадка расположена в районе дома № 39а на улице 1-я Батарейная и стала первым подобным объектом для жителей частного сектора в этом районе. Теперь дети смогут проводить время с пользой и удовольствием, играя на свежем воздухе.