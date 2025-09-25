Омичи снова дышали оксидом азота и фенолом

Напомним, совсем недавно омичи дышали фенолом несколько дней подряд. После массовых жалоб вчера, 24 сентября, в СУ СКР по Омской области сообщили, что ведомство проведет по этому поводу доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.