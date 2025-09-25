Вчера, 24 сентября, омичи снова дышали оксидом азота и фенолом. Превышение концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выявили региональные автоматизированные посты.
Как сообщили в минприроды, вечером с 21:20 до 22:20 1, 33 ПДК оксида азота выявил пост в Центральном округе. В то же время пост в Советском округе выявил 1, 3 ПДК фенола.
Напомним, совсем недавно омичи дышали фенолом несколько дней подряд. После массовых жалоб вчера, 24 сентября, в СУ СКР по Омской области сообщили, что ведомство проведет по этому поводу доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.