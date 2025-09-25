Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белтелеком» заявил про атаку мошенников от имени замминистра связи

Мошенники массово звонят сотрудникам «Белтелеком» от имени замглавы Минсвязи.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты атаковали сотрудников «Белтелекома», притворяясь заместителем министра связи и информатизации, сообщили в телеграм-канале предприятия.

Так, на телефоны работников «Белтелекома» стали массово поступать звонки якобы от имени замминистра связи и информации Юлии Шапкиной. При этом злоумышленники знают имена работников предприятия, а по телефону требуют дождаться звонка «спецслужб» и «куратора». При этом звонки поступают белорусам через мессенджер WhatsApp* с белорусского номера.

Чтобы не стать жертвой мошенников, работникам «Белтелекома» посоветовали не доверять голосу в WhatsApp*, даже если он покажется знакомым.

А при сомнениях лучше перезвонить на номер Министерства с официального сайта. При каких-либо указаниях нужно попросить письменный приказ.

Также необходимо о любом подобном звонке сообщать в службу безопасности предприятия и своему непосредственному руководителю.

Разговор или переписку с аферистами нужно постараться сохранить, но подозрительный аккаунт лучше заблокировать.

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть WhatsApp, признана экстремистской и запрещена в России.

Ранее еще Мингорисполком сказал о новом мошенничестве под видом службы 115.бел.

А еще жительница Кобрина потеряла 21 тысячу рублей из-за «милиционера» из нейросети.