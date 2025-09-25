«Белтелеком» заявил про атаку мошенников от имени замминистра связи

Так, на телефоны работников «Белтелекома» стали массово поступать звонки якобы от имени замминистра связи и информации Юлии Шапкиной. При этом злоумышленники знают имена работников предприятия, а по телефону требуют дождаться звонка «спецслужб» и «куратора». При этом звонки поступают белорусам через мессенджер WhatsApp* с белорусского номера.