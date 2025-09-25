«Белтелеком» заявил про атаку мошенников от имени замминистра связи

Аферисты атаковали сотрудников «Белтелекома», притворяясь заместителем министра связи и информатизации, сообщили в телеграм-канале предприятия.
Так, на телефоны работников «Белтелекома» стали массово поступать звонки якобы от имени замминистра связи и информации Юлии Шапкиной. При этом злоумышленники знают имена работников предприятия, а по телефону требуют дождаться звонка «спецслужб» и «куратора». При этом звонки поступают белорусам через мессенджер WhatsApp* с белорусского номера.
Чтобы не стать жертвой мошенников, работникам «Белтелекома» посоветовали не доверять голосу в WhatsApp*, даже если он покажется знакомым.
А при сомнениях лучше перезвонить на номер Министерства с официального сайта. При каких-либо указаниях нужно попросить письменный приказ.
Также необходимо о любом подобном звонке сообщать в службу безопасности предприятия и своему непосредственному руководителю.
Разговор или переписку с аферистами нужно постараться сохранить, но подозрительный аккаунт лучше заблокировать.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть WhatsApp, признана экстремистской и запрещена в России.
