В регионах дефицит бензина. Ждет ли Петербург очереди на заправках

Если на какой-то конкретной базе и возникает нехватка топлива, то АЗС, которые получают с нее бензин, имеют возможность заключить договор с другой, где бензин есть, и перенаправить свои бензовозы туда. И да, на эти бухгалтерские и бюрократические формальности иногда требуется несколько дней. Отсюда где-то в регионах и появляются заправки, на которых какое-то время нет какого-то вида топлива.