В регионах дефицит бензина. Ждет ли Петербург очереди на заправках

Но «Фонтанка» просто обязана ответить на вопрос: будет ли в Петербурге дефицит бензина?
На ситуацию с бензином в стране могут влиять остановки нефтеперерабатывающих заводов, которые отправляются на плановый ремонт или выходят из строя из-за других известных событий, которые невозможно спрогнозировать. Однако, говорят игроки отрасли, в Минэнерго, которое курирует нефтепереработку в РФ и управляет топливными запасами, отчитываются, что всего будет в достатке.
— Минэнерго говорит, что у них все под контролем. Они владеют полной картиной, и если они говорят, что все хорошо, то обеспеченность топливом не пострадает, — поясняет отраслевой эксперт.
Первым и пока единственным главой региона, официально признавшим дефицит топлива, стал глава Крыма Сергей Аксенов. Там завершается курортный сезон, отдыхающие массово разъезжаются на своих машинах, плюс уборочная кампания. Ну и глупо делать вид, что ничего не происходит: конечно, ряд снабжающих полуостров нефтеперерабатывающих заводов были вынуждены выйти в незапланированные ремонты.
Во всех остальных регионах, откуда приходят массовые сообщения о нехватке бензина, власти все же настаивают: перебои носят сиюминутный характер, в ближайшие дни ситуация наладится. И особо подчеркивают: многие панические сообщения пишутся с не российских IP-адресов.
Представитель крупной топливной сети терпеливо объяснил «Фонтанке»: логистика бензина в стране выстроена так, что авария на каком-то НПЗ даже в теории неспособна нарушить поставки на АЗС. Бензин, который производится на заводе, не идет из трубы ректификационной колонны прямиком на заправки. Станции снабжаются не с НПЗ, а с нефтебаз. Их в каждом регионе десятки, и запасы топлива на них намного превосходят суточные и даже недельные потребности городских автомобилистов.
Если на какой-то конкретной базе и возникает нехватка топлива, то АЗС, которые получают с нее бензин, имеют возможность заключить договор с другой, где бензин есть, и перенаправить свои бензовозы туда. И да, на эти бухгалтерские и бюрократические формальности иногда требуется несколько дней. Отсюда где-то в регионах и появляются заправки, на которых какое-то время нет какого-то вида топлива.
Кто действительно может испытывать затруднения с поставками топлива, так это частные заправки, говорит собеседник «Фонтанки»:
— Топливо на бирже продают вертикально интегрированные нефтяные компании, и у них есть определенные проценты, которые они должны продавать на бирже. Если, допустим, завод вышел из строя, они в первую очередь обеспечивают свои розничные сети.
Ну и классика: если, поддавшись на слухи, одновременно все автомобилисты города съедутся на одну заправку, бензин на ней кончится очень быстро. И можно будет делать страшные фотографии и писать панические посты в интернете.
В России работают 38 НПЗ мощностью свыше 1 млн тонн в год. Их реестр ведет Минэнерго совершенно официально и в открытом доступе. Основной снабжающий Петербург завод в Киришах — второй по величине в стране, способен перерабатывать 21 млн тонн нефти в год. Также в пятерке Омск (первое место, 22 млн тонн), Рязань, Нижний Новгород и Ярославль.
К сегодняшнему дню не существует жесткой привязки снабжения регионов какими-то конкретными НПЗ. Например, в Петербург кроме Киришей, на которые приходится около половины потребляемого в городе топлива, бензин везут из Ухты («Лукойл»), Москвы («Газпром нефть»), Рязани и Поволжья («Роснефть»). Ну и надо повторить: случись что на любом из этих заводов, на заправках конкретной сети бензин не закончится. Ведь на АЗС его привозят не с заводов, а с местных нефтебаз, на которых накоплены солидные запасы.
— На данный момент, конечно, есть определенный дефицит по топливу на бирже, плюс очень высокие биржевые цены, — говорит собеседник «Фонтанки».
Текущая ситуация сложилась из-за того, что на юг страны, где была парализована работа нефтепереработчиков, топливо перенаправили из Центральной России.
— Мы также покупаем топливо на бирже. В продаже оно есть, а раз оно продается, значит, там рассчитывают на то, что оно будет отгружено в пределах установленных сроков. Но топливо в наличии в таком количестве, которое не позволяет опустить цену ниже, чем есть, — отмечает он.
«Фонтанка» на всякий случай позвонила представителю одной из крупнейших в Петербурге сетей АЗС и попросила его дать прогноз положения дел на рынке. Связанные с этой сетью НПЗ также подвергались атакам беспилотников и вынуждены были ремонтироваться. Однако, что касается поставок в розничную сеть, в компании заверили: в Петербурге нет и не предвидится никаких признаков дефицита. Нефтебазы работают в обычном режиме, снабжение не нарушено, да и не может быть нарушено.
Сопровождаться сложностями, по словам отраслевого эксперта, может осенний переход на зимние сорта топлива, но они как раз-таки из разряда привычных.
— Весной бензины дорожают на фоне периода отпусков, дизельное топливо — перед посевной. Осенью — своя история. Период производства зимнего дизеля не может начаться с больших объемов, он выходит на рынок постепенно. Это связано с технологическими процессами, требующими времени на перестройку, но потом все выравнивается, — пояснил представитель топливной отрасли.
Главной превентивной мерой против опустошения рынка собеседник назвал действующий сейчас запрет на экспорт бензина. Высказывались идеи сократить и экспорт дизельного топлива.