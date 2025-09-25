Счастье привалило: В Кишиневе родился богатырь — малыш появился на свет весом более 5 килограммов

— 32-летняя пациентка на 41-й неделе беременности родила здорового и крепкого мальчика весом 5140 г. Роды прошли естественным путём — редкое явление, учитывая, что обычно дети весом более 5 кг рождаются путём кесарева сечения. На протяжении родов пациентка находилась под неустанным наблюдением медицинской бригады, — рассказали представители столичного медучреждения.