СК проводит проверку по факту возможных развратных действий в отношении двух 12-летних уфимок

В Уфе Следственный комитет организовал проверку по факту возможных противоправных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Следователи выявили в социальных сетях сообщение о противоправных действиях со стороны неизвестных в отношении двух 12-летних девочек на улице Бакалинской в Уфе. СК начал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Развратные действия». Специалисты ведомства выяснить все обстоятельства произошедшего.
— По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение, — заявили в Следкоме.
