«Боль невозможно передать словами»: в Омской области простятся с погибшим на СВО

«Уважаемые жители района. С глубокой горечью и скорбью сообщаем о том, что завтра, 26 сентября, в 12:00, в селе Усть-Ишим, у мемориального комплекса “Памятник солдату”, состоится прощание с нашим земляком Сергеем Мерзляковым. Сергей Владимирович погиб 11 февраля 2025 года выполняя боевое задание, в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины. Боль этой утраты невозможно передать словами», — говорится в некрологе, опубликованном на официально странице администрации Усть-Ишимского района.