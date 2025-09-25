«Боль невозможно передать словами»: в Омской области простятся с погибшим на СВО

Завтра, 26 сентября, в селе Усть-Ишим пройдет прощание с героически погибшем 50-лентем Сергеем Мерзляковым. Сельчанин погиб в ходе специальной военной операции, выполняя боевое задание.
«Уважаемые жители района. С глубокой горечью и скорбью сообщаем о том, что завтра, 26 сентября, в 12:00, в селе Усть-Ишим, у мемориального комплекса “Памятник солдату”, состоится прощание с нашим земляком Сергеем Мерзляковым. Сергей Владимирович погиб 11 февраля 2025 года выполняя боевое задание, в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины. Боль этой утраты невозможно передать словами», — говорится в некрологе, опубликованном на официально странице администрации Усть-Ишимского района.
Сергей Мерзляков родился 28 сентября 1974 года в селе Усть-Ишим. Окончил местную среднюю общеобразовательную школу, а после получил мирную профессию плотника в Тевризском ПТУ. Контракт с российской армией мужчина подписал в 2023 году.
Редакция «КП в Омске» выражает самые глубокие соболезнования родным и близким Сергея Владимировича.